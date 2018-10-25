Девять обманутых клиентов витебской турфирмы обратились в милицию

25 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Девять обманутых клиентов витебской турфирмы "Лакоста Тур" обратились в милицию, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
Пострадавшие хотят вернуть свои деньги за несостоявшийся отпуск. По их словам, в турфирме просили предоплату за путевку, потом требовали доплатить остальную сумму, взамен обещая билеты. Но уже в аэропорту перед вылетом люди узнавали, что их нет в списках на рейс, отель не забронирован, а документы, которые выдали в фирме, поддельные. Когда клиенты попытались выяснить, в чем дело, то в офисе "Лакоста Тур" никого не оказалось, а директор на связь не вышел. В настоящее время в милицию обратились девять человек, но пострадавших может быть больше.
"В органы внутренних дел поступило девять заявлений от клиентов турфирмы о непредоставлении им оплаченных туристических услуг. Сейчас проводится проверка, выясняется, перечисляла ли деньги компания в адрес туроператоров и на что были потрачены средства, полученные от клиентов. Правовая оценка действиям директора будет дана по результатам проверки", - рассказала Ольга Шкуратова.-0-
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