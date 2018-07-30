Девятилетний велосипедист попал под колеса "Газели" под Волковыском

30 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Девятилетний велосипедист попал под колеса грузовой "Газели" под Волковыском. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 27 июля в горпоселке Россь. Девятилетний мальчик выезжал на велосипеде на улицу Карла Маркса со второстепенной дороги. "Юный велосипедист не убедился в безопасности и не уступил дорогу "Газели". В результате он оказался под колесами автомобиля", - отметили в ГАИ. С травмами третьеклассника госпитализировали.

В ГАИ обращают внимание родителей на необходимость постоянного напоминания детям правил безопасного поведения на улице. Особенно это актуально во время летних каникул.

Впрочем, инспекторы отмечают, что и взрослые не всегда соблюдают правила дорожного движения. В Лидском районе 29 июля под колесами легковушки оказался 72-летний велосипедист. Он попытался повернуть налево с укрепленной обочины и не уступил дорогу "Пежо". Водитель легковушки избежать наезда не сумел.-0-

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома