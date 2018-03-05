5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девочка попала под колеса легковушки в Молодечненском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария произошла вечером 4 марта на 5-м км автодороги Молодечно - Сомали. "Водитель за рулем автомобиля "Ситроен С-5" ехал в сторону Молодечно и сбил девочку 2004 года рождения, которая внезапно выбежала на проезжую часть. В результате она с различными травмами была госпитализирована", - проинформировали в ГАИ.-0-
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