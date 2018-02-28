В Гомеле насмерть сбивший пешехода водитель "Лексуса" приговорен к 5 годам лишения свободы

28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля вынес приговор водителю "Лексуса", который насмерть сбил пешехода, сообщила БЕЛТА ведущий специалист Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Как сообщалось, ДТП произошло в декабре 2017 года около 4 часов утра. Водитель на принадлежащем знакомому "Лексусе" двигался по улице Советской со стороны улицы Хатаевича в направлении проспекта Победы со скоростью, значительно превышающей разрешенную на данном участке. Мужчина находился в утомленном состоянии и без очков. На нерегулируемом пешеходном переходе, обозначенном дорожными знаками и разметкой, он сбил пешехода. От полученных телесных повреждений 33-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права в течение пяти лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. С владельца автомобиля постановлено взыскать в пользу потерпевших денежную компенсацию морального вреда в размере Br105 тыс.

Приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-