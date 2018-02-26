В Городке завершено расследование дела о ДТП на переходе, в котором пострадала женщина

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городокский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о ДТП в Городке, в котором на пешеходном переходе пострадала женщина. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Около 9.00 15 декабря 2017 года житель Городка на автомобиле Audi А4, принадлежавшем знакомому, двигался по улице Баграмяна со стороны Витебска. 18-летний учащийся колледжа в перерыве между занятиями спешил в банк. Он двигался со скоростью более 110 км/ч, превысив допустимую на 50 км/ч. Обгоняя попутный автомобиль, выехал на полосу встречного движения, не снижая скорости, приблизился к нерегулируемому пешеходному переходу и сбил 23-летнюю девушку. В результате аварии она получила тяжкие телесные повреждения и была доставлена в больницу.

Неопытный водитель сбил при обгоне девушку в Городке Городокский РОСК возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД или эксплуатации ТС лицом, управляющим ТС, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК РБ.

Согласно заключению судебной автотехнической экспертизы, место наезда на женщину расположено на пешеходном переходе. Автомобиль Audi А4 следователями признан вещественным доказательством и помещен на охраняемую стоянку.

Следствие предъявило обвинение водителю автомобиля по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). С учетом полного признания своей вины, раскаяния в содеянном, частичного возмещения в ходе следствия морального вреда потерпевшей к обвиняемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствие завершено. Материалы уголовного дела переданы прокурору для изучения и направления в суд.-0-