Дилеров с психотропами более чем на Br100 тыс. задержали в Минске

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дилеров с психотропами на сумму более Br100 тыс. задержали в Минске, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Группа из четырех человек возрастом от 22 до 28 лет распространяла наркотики в Минске и районе. Один из них координировал работу, трое были закладчиками. Операция по задержанию проходила с участием бойцов СОБРа. "Все участники криминальной группы - уроженцы Могилевской области и старые друзья. Схема сбыта была стандартной - через интернет закладчики получали координаты тайников, забирали крупную партию товара и перезакладывали для следующего звена. Периодически наркотик оставляли уже расфасованный на мелкие дозы, то есть дилерам оставалось лишь оборудовать новые тайники. В то время когда трое парней искали места для новых закладок, четвертый сообщал мелким курьерам координаты уже готовых", - рассказали в УВД. Группа начала образовываться примерно несколько месяцев назад.

Двух наркоторговцев задержали в Минском районе, когда они забирали крупную закладку весом около 80 г. "Затем еще двух оперативники задержали дома - все четверо жили в съемной квартире на ул.Пугачевская, там же и фасовали наркотики. Изъято около 700 г альфа-PVP и 500 г ТМСР. Стоимость такого количества психотропов на черном рынке составляет более Br100 тыс.", - отметили в УВД.

В отношении каждого участника возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Проводится расследование.-0-

Фото УВД Миноблисполкома