В Минске мужчина оборудовал нарколабораторию в гараже

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина оборудовал в гараже нарколабораторию, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Из оперативной информации следует, что фигурант начинал с размещения закладок с психотропом. В тайниках на территории Минска и Минского района он забирал психотроп и перезакладывал более мелким курьерам или потребителям. Однако, проработав таким образом около полугода и не получив обещанной оплаты, мужчина стал высказывать претензии своему "работодателю". Тогда ему предложили "повышение" - стать так называемым варщиком.

"Мужчина снял двухуровневый гараж в Минске, где организовал лабораторию. Приобрел необходимое оборудование, а ингредиенты для изготовления забирал в оборудованных тайниках. Получая четкие указания и инструкции от организаторов, он запустил лабораторию. Установлено, что на протяжении нескольких недель мужчина трудился над изготовлением продукта", - рассказали в УВД.

Фигурант был задержан сотрудниками наркоконтроля в съемной квартире на улице Пономарева. При первоначальной работе с дилером были выявлены 8 оборудованных тайников с наркотиком по 1 г, а у него и по месту жительства было изъято еще около 50 г. При обыске гаража обнаружены и изъяты электронные весы, упаковочный материал, различного размера колбы и около 600 г наркотика.

Устанавливаются другие обстоятельства противоправной деятельности задержанного. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров). Проводится расследование.-0-

Фото УВД Миноблисполкома