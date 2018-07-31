Гомельчанин торговал альфа-PVP через интернет-магазин

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин торговал через интернет-магазин альфа-PVP, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По версии следствия, с декабря 2015-го по апрель 2018 года житель Гомеля 1990 года рождения вместе с неустановленным лицом приобрел не менее 7,426 грамм особо опасного психотропного вещества, которое сбыл путем продажи через закладки. Наркопотребители забирали товар в тайниках после перечисления денег на указанные им в переписке счета электронных кошельков. "В ходе предварительного расследования проведены осмотры места происшествия, допросы, обыски, изучена информация на компьютерной технике обвиняемого. Собраны доказательства по 16 фактам купли-продажи особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. Установлен факт приобретения обвиняемым и хранения без цели сбыта по месту жительства марихуаны", - отметила Мария Кривоногова.

Следственное управлением УСК по Гомельской области завершает расследование уголовного дела. "Следствие квалифицировало действия обвиняемого по ч.1, ч.3 ст.328 УК (незаконные без цели сбыта приобретение, хранение наркотических средств, незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, незаконный сбыт психотропных веществ, совершенные группой лиц, в отношении особо опасных психотропных веществ)", - проинформировала официальный представитель УСК.

Оперативное сопровождение уголовного дела обеспечивали сотрудники по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома. Сотрудники УГКСЭ по Гомельской области провели ряд экспертиз, в том числе неотложных с использованием хромато-масс-спектрометра.-0-