Директор бобруйского предприятия намеренно сделал его банкротом

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске возбуждено уголовное дело в отношении директора бобруйского частного предприятия, занимающегося оказанием услуг населению, по фактам преднамеренного банкротства, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля.
Оперативники Бобруйского межрайонного отдела финансовых расследований установили, что 44-летний директор фирмы (он же единственный учредитель) вывел из предприятия его основные средства (административные здания) общей стоимостью Br1,5 млн, совершив невыгодную для предприятия сделку. В дальнейшем это привело к тому, что предприятие не могло исполнять долговые обязательства перед основными кредиторами. Через несколько дней мужчина передал изъятое имущество вновь созданному другому предприятию, где являлся директором и учредителем.
Причинение ущерба кредиторам составило Br1,8 млн.
В отношении руководителя предприятия прокуратурой Бобруйска возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.240 Уголовного кодекса Республики Беларусь (преднамеренное банкротство).-0-
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