Директор Департамента по авиации Минтранса задержан за взятку

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций задержан за взятку, сообщили БЕЛТА в Комитете государственной безопасности.

"КГБ 20 марта с поличным при получении взятки в размере $3,5 тыс. задержан директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Костин В.Б. Также задержан взяткодатель - руководитель одной из коммерческих структур, который передавал деньги должностному лицу за попытку решения вопросов, входящих в его компетенцию", - проинформировали в КГБ.

В отношении вышеуказанных лиц возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.430 УК (получение взятки) и ч.2 ст.431 УК (дача взятки). Они заключены под стражу. Проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия. Задержанные находятся в СИЗО КГБ.-0-