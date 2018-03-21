Минская фирма по оказанию строительных услуг два года недоплачивала налоги в бюджет

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское предприятие по оказанию строительных услуг недоплачивало налоги в течение двух лет, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Столичная финансовая милиция проверила общество с ограниченной ответственностью, которое с 2012 года оказывало услуги по укладке асфальта и благоустройству на социально значимых объектах Минска. Установлено, что в бухгалтерский учет общества вносились фиктивные первичные документы на выполнение строительных работ лжепредпринимательскими структурами. Таким образом в теневой оборот выводились приличные суммы, а налогооблагаемая база занижалась. Как итог, за 2013-2014 годы предприятие недоплатило в бюджет свыше Br153 тыс. В результате в отношении руководителя было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса, ведется следствие. Принимаются меры для возмещения причиненного государству ущерба.-0-