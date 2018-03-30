Директор и главбух предприятия в Дубровенском районе более 5 лет получали зарплату уволенных работников

30 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Должностные лица предприятия в Дубровенском районе более пяти лет получали заработную плату за уволенных работников. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Дуровенский районный отдел СК завел уголовное дело на должностных лиц одного из местных предприятий. Их обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Преступление совершенно группой лиц, по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Установлено, что главный бухгалтер, вступив в сговор с директором филиала, на протяжении пяти с половиной лет необоснованно начисляли заработную плату на трех бывших работников предприятия. "Фактически работы никем не выполнялись, а денежные средства похищались должностными лицами после незаконного перечисления на карт-счета. В ходе обыска, проведенного по месту жительства одного из обвиняемых, изъята банковская карта бывшего работника предприятия и более $11,7 тыс.", - пояснила Светлана Сахарова.

Она подчеркнула, что преступление удалось раскрыть благодаря совместной работе следователей и милиции. Установлена общая сумма похищенных денег - более Br174 тыс.

Обвиняемые заключены под стражу.-0-