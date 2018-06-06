Директор одного из минских ЖЭУ задержан за взятки

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор одного из ЖЭУ Московского района Минска задержан за взятки. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
Сотрудники столичной милиции задержали директора по месту работы с поличным. Он получил взятку от представителя коммерческой структуры Минска за благоприятное решение вопроса о заключении договора поставки электрооборудования, подписание счет-протокола и своевременную оплату по договору.
В ходе расследования мужчина признался, что получал денежные вознаграждения неоднократно, при этом их размер устанавливал самостоятельно. Размер вознаграждения не превышал 5% от суммы оплаты за поставку электрооборудования в адрес ЖЭУ.
Управлением Следственного комитета Беларуси по Минску в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по факту получения взяток.
Оперативники столичной службы по борьбе с экономическими преступлениями проводят дальнейшие мероприятия, занимаются поиском и доказыванием других фактов противоправной деятельности уже бывшего должностного лица.-0-
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