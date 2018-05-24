Директора центра по паралимпийским видам спорта задержали за взятку в $15 тыс.

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директора центра по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта задержали за взятку в $15 тыс., сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки) в отношении директора учреждения "Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта". Дело возбуждено по материалам управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома.

Главный тренер национальной команды по инваспорту центра при посредничестве сестры-близнеца руководителя передала в качестве взятки $15 тыс. директору за благоприятное решение вопроса о заключении нового трудового контракта. "Данная сумма ранее была перечислена главному тренеру команды в качестве вознаграждения за подготовку спортсменов, занявших призовые места на Паралимпийских играх в Пхенчхане (Республика Корея). При этом директор дала понять, что только в случае передачи ей этих денег 37-летняя женщина сможет продолжить работу в должности главного тренера", - проинформировали в СК.

Директор задержана, следователи будут ходатайствовать перед прокурором о применении к ней меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства совершенных противоправных действий.-0-