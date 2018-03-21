Директор Узденского лесхоза подозревается в служебном подлоге

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело на основании материалов, предоставленных УБЭП КМ УВД Миноблисполкома, в отношении директора Узденского лесхоза, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст.427 (служебный подлог) УК.
Должностное лицо подозревается в использовании своих служебных обязанностей в личных целях. С целью избежать ответственности за допущенные нарушения правил лесопользования, которые могут быть выявлены контролирующими органами в ходе проверки, директор дал указания подчиненным сотрудникам об уничтожении акта освидетельствования места рубки в квартале одного из лесничеств и внесении ложных сведений в официальный документ, что стало одним из оснований для привлечения к административной ответственности лесничего.
В рамках расследования допрашиваются работники, проводится осмотр документации, выполняются следственные действия, направленные на установление причин и условий, способствовавших противоправной деятельности.-0-
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