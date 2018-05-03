Должностные лица госпредприятий Бобруйска получали откаты от коммерческих структур

3 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома установили преступную схему приобретения товарно-материальных ценностей для нужд производства должностными лицами государственных предприятий Бобруйска. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк.

На протяжении последних двух лет должностные лица ОАО "ТАиМ", "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" по предварительной договоренности с представителем коммерческих структур (поставщиками) лоббировали их интересы по поставке товарно-материальных ценностей в адрес указанных предприятий. За свои "услуги", после оплаты за поставленный товар, они получали деньги в качестве взяток в размере 2% от суммы перечисленных предприятиями денежных средств.

Как рассказал начальник ОБЭП УВД Бобруйского горисполкома Андрей Гузов, в начале апреля текущего года сотрудники милиции задержали начальника отдела материально-технического снабжения ОАО "Бобруйскагромаш" при получении очередной взятки в $1415, а также взяткодателя - представителя коммерческой структуры. Действия должностного лица были квалифицированы Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета как получение взятки, представителя поставщика - дача взятки. При расследовании уголовного дела в отношении этих лиц было возбуждено еще три уголовных дела по ст.430, 431 Уголовного кодекса.

В конце апреля сотрудниками ОБЭП УВД был задержан заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО "ТАиМ", который в качестве посредника получил в июне 2017 года взятку в $300 за благоприятное решение вопроса о заключении договоров и своевременную оплату поставленного товара предприятием. Спустя месяц он получил более внушительную сумму - $750.

В настоящее время им двоим инкриминируется сумма откатов в размере около $5 тыс. В отношении должностных лиц была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, расследование уголовных дел продолжается.-0-