Должностные лица трех предприятий в Могилевской области обвиняются во взяточничестве

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области должностные лица трех предприятий обвиняются во взяточничестве, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Управление СК по Могилевской области расследует уголовные дела в отношении должностных лиц, которые обвиняются в получении взяток. "Обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.3 ст.430 УК) предъявлено заместителю генерального директора по капитальному строительству ОАО "Белшина". Деньги мужчине дал директор строительной организации за благоприятное решение вопроса с заключением договора подряда на производство демонтажных и строительных работ, а также предоставление в дальнейшем права производства иных работ на объектах ОАО "Белшина", - сказала Оксана Соленюк.

Во взяточничестве обвиняется и начальник одного из отделов ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш". По данным следователей, она неоднократно получала взятки за своевременную оплату по заключенным договорам поставок, а также за дальнейшее эффективное сотрудничество с представителями различных заинтересованных организаций. Следствие установило несколько фактов получения взяток, общая сумма которых составляет более $3 тыс. Женщине предъявлено обвинение в получении взятки повторно - ч.2 ст.430 УК.

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО "Могилевдрев" получил от представителя одного из предприятий Могилева в качестве взятки Br900, спиртное и продукты. Взятку он принял за перечисление денег в счет погашения образовавшейся у ОАО "Могилевдрев" перед этим предприятием кредиторской задолженности. Действия должностного лица квалифицированы следствием по ч.1 ст.430 УК (получение взятки).

Все фигуранты находятся под стражей. Следователи устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности указанных должностных лиц. Проводятся очные ставки, обыски, анализируются документы, касающиеся хозяйственной деятельности.-0-