ДТП под Воложином: двое погибших, госпитализированы 15 человек

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП с маршруткой в Воложинском районе погибли два человека, еще 15 доставлены в больницу. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария произошла сегодня вечером на 74-м км трассы М6. "Водитель врезался в бетонные блоки. По предварительной информации, одна пассажирка погибла на месте, еще один пассажир скончался в больнице", - проинформировали в ГАИ.
ДТП случилось на освещенном участке дороги, где ведутся ремонтные работы и установлено ограничение скорости в 50 км/ч. "По предварительным данным, причиной аварии могло стать превышение скорости водителем. Он находится в больнице, в момент аварии был трезв", - рассказали в ГАИ.
Как сообщили в Воложинской центральной районной больнице, после ДТП с маршруткой туда поступили 15 человек. Пострадавшие пассажиры госпитализированы с травмами различной степени тяжести - пять человек в реанимации, остальные - в хирургии. Как позже уточнили в учреждении здравоохранения, медицинская помощь также потребовалась водителю.
На месте работает следственно-оперативная группа.-0-
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