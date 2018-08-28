ДТП с маршруткой в Бресте: пострадали четыре человека

28 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в ДТП с участием маршрутки пострадали четыре человека, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.
Авария произошла сегодня около 11.10 на ул. Городская. По предварительной информации, водитель автомобиля "Рено" предоставляла преимущество в движении рейсовому автобусу, который отъезжал от остановочного пункта. Когда легковушка приостановилась, в нее сзади врезалось маршрутное такси. Затем маршрутка выехала на встречную полосу и столкнулась с "Рено Логан" под управлением 72-летнего брестчанина.
В результате ДТП получили травмы трое пассажиров маршрутного такси, они госпитализированы. Также пострадал семилетний внук водителя "Рено", который находился на заднем сидении в детском удерживающем устройстве (бустере).
Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства дорожного происшествия.-0-
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