В ДТП с легковушкой и микроавтобусом в Дзержинском районе погиб один человек, шесть пострадали

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При ДТП с микроавтобусом и легковушкой, которое произошло 29 сентября около 23.00 возле деревни Рябиновка Дзержинского района, один человек погиб, шесть пострадали. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Ранее в МЧС проинформировали о том, что спасатели деблокировали четырех пассажиров микроавтобуса, которым понадобилась госпитализация. Официальный представитель УВД уточнил некоторые обстоятельства аварии. "Водитель Lexus IS 250, 1988 года рождения, нетрезвый, ехал в Минск. На 321-м километре трассы М1, возле деревни Рябиновка он столкнулся с ехавшим в попутном направлении Peugeot Boxer, который вылетел в кювет", - рассказал Сергей Чеботарев.

В аварии погиб один из пассажиров Peugeot, 1974 года рождения. Различные травмы получили водитель микроавтобуса, 1987 года рождения, и пять пассажиров. В Lexus пострадавших не было.-0-