ДТП в Ивьевском районе: погибла женщина, четверо детей госпитализированы

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Ивьевском районе погибла женщина-водитель, четверо детей госпитализированы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Юратишки-Бакшты в Ивьевском районе поступило в МЧС 19 марта в 16.08.
Женщина была за рулем автомобиля "Киа Рио". Элементами кузова были зажаты двое детей: мальчик 2007 года рождения и девочка 2005 года рождения. Всего в автомобиле находилось четверо детей, двое из них - девочки 2005 года рождения - покинули аварийную машину самостоятельно до прибытия подразделений МЧС.
Спасатели деблокировали детей и погибшую женщину. Все дети с травмами различной степени тяжести госпитализированы.-0-
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