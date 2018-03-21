Два автомобиля конфискуют за пьяные поездки у жителя Гродненского района

21 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. У жителя Гродненского района за пьяные поездки конфискуют два автомобиля, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В пригороде Гродно вечером 20 марта в поле зрения сотрудников ГАИ попал водитель "Ровера". Как потом выяснилось, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. А направлялся он за добавкой в соседнюю деревню. В таком состоянии его задержали второй раз за последние две недели: 6 марта он был остановлен в агрогородке Индура за рулем "Пежо".

"Еще ранее (в октябре 2017 года) мужчина был лишен права управления также за поездки в нетрезвом состоянии, - рассказали в ГАИ. - Пока обе машины находятся на штрафстоянке, но, вероятнее всего, они будут конфискованы".-0-