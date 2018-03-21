Завершено расследование ДТП в Минске, в котором пьяный водитель сбил женщину на переходе

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование ДТП в Минске, в котором водитель с 2,66 промилле сбил женщину на переходе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

По данным следствия, 26 декабря 2017 года около 19.00 автомобилем "Мицубиси Каризма", двигавшимся по улице Селицкого в направлении деревни Королищевичи Минского района, совершен наезд на 59-летнюю женщину. В результате ДТП она получила тяжелые травмы. Согласно результатам освидетельствования, у 30-летнего водителя выявлено 2,66 промилле алкоголя в крови. Кроме того, по заключению автотехнической экспертизы УГКСЭ по Минску, скорость движения транспортного средства превышала 60 км/ч, при ее ограничении дорожным знаком "40 км/ч" и искусственной неровностью. Мужчина был задержан и водворен в изолятор временного содержания. На следующий день следователем с санкции прокурора применена к нему мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый трижды привлекался к административной ответственности в 2004, 2005 и 2010 годах за езду за рулем в нетрезвом состоянии, однако после сдачи соответствующих экзаменов в ГАИ снова получил право управления транспортными средствами. Мужчина является водителем погрузчика в частной организации. Технический осмотр автомобиль не проходил, так как, согласно пояснениям обвиняемого, только что был завершен его ремонт.

Мужчина ехал один и заведомо знал о наличии впереди пешеходного перехода, обзорность которого ограничена не была. Несмотря на это, наезд на женщину стал для него неожиданностью. В связи с темным временем суток работало уличное освещение, однако поверхность асфальта была мокрой. Данные обстоятельства требовали от водителя повышенного внимания и правильного выбора скорости, которая позволила бы при необходимости уступить дорогу пешеходу.

По результатам расследования водителю предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК РБ. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-