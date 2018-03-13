Нетрезвого подростка на родительской машине задержали в Лиде

13 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый подросток на родительской машине был задержан в Лиде, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел в ночь на 8 марта. Сотрудники отдельного спецвзвода "Дельта" ГАИ УВД облисполкома в Лиде обратили внимание на "Фольксваген". На сигнал об остановке, поданный жезлом, водитель не отреагировал. После короткого преследования с включенными проблесковыми маячками машина остановилась.
"За рулем был 16-летний подросток, учащийся одного из заведений. Молодой человек был нетрезв. Он рассказал, что выпил бутылку пива, которую нашел в подъезде, а затем взял ключи от родительской машины и поехал кататься вокруг магазина по улице Красноармейской", - отметили в ГАИ. Родители о том, что подросток воспользовался их машиной, узнали от сотрудников правоохранительных органов.-0-
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