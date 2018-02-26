Два человека погибли из-за переохлаждения в Гомельской области за выходные

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за минувшие выходные из-за переохлаждения погибли два человека, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Один из несчастных случаев произошел в Добрушском районе. 24 февраля в 12.50 замерзшее тело 40-летнего гомельчанина в лесу в 4 км от поселка Иванполье обнаружил егерь. В воскресенье, 25 февраля, в больницу в Брагинском районе доставили местную жительницу 1962 года рождения. Медики констатировали у нее общее переохлаждение, обморожение рук и ног. Спустя час женщина скончалась.

В последние дни календарной зимы в Беларуси установилась очень холодная погода. Сильные морозы сохранятся до конца февраля. В предстоящие сутки температура воздуха ночью составит 18-24 градуса мороза (в некоторых районах при прояснениях ожидается минус 25-29 градусов), по юго-западу страны - 13-17 градусов ниже нуля. Днем 27 февраля будет 9-15 градусов мороза.

Специалисты рекомендуют уделять особое внимание профилактике обморожения. Чтобы не замерзнуть, следует надевать многослойную одежду и просторную обувь, отказаться от утягивающих колготок, тесных джинсов, другой одежды, которая может нарушить кровообращение, отдавать предпочтение варежкам, а не перчаткам, не забывать про головной убор. На улице нужно постоянно двигаться. Также стоит отказаться от употребления спиртного и курения.-0-