Два человека погибли из-за пожара на территории неэксплуатируемого завода в Горецком районе

5 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Два человека погибли из-за пожара в строительной бытовке на территории неэксплуатируемого завода КУП "Могилевоблдорстрой", сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании в строительной бытовке в д. Зубры Горецкого района поступило 4 марта в 16.18. В результате пожара погибли двое мужчин, личности которых и причина пожара устанавливаются.
В этот же день в результате пожара в квартире двухквартирного жилого дома в д. Затишье Могилевского района погибли хозяин 1978 года рождения и совместно проживавшая с хозяином гражданка 1977 года рождения. Причина пожара устанавливается.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4154 BYN
|2.417 BYN
|2.422 BYN
|USD
|1.9611 BYN
|1.9665 BYN
|1.97 BYN
|RUB
|3.455 BYN
|3.445 BYN
|3.458 BYN