Два человека погибли из-за пожара на территории неэксплуатируемого завода в Горецком районе

5 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Два человека погибли из-за пожара в строительной бытовке на территории неэксплуатируемого завода КУП "Могилевоблдорстрой", сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании в строительной бытовке в д. Зубры Горецкого района поступило 4 марта в 16.18. В результате пожара погибли двое мужчин, личности которых и причина пожара устанавливаются.

Фото МЧС

В этот же день в результате пожара в квартире двухквартирного жилого дома в д. Затишье Могилевского района погибли хозяин 1978 года рождения и совместно проживавшая с хозяином гражданка 1977 года рождения. Причина пожара устанавливается.-0-