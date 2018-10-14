14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при пожаре в Мостовском районе (Гродненская область). Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в деревне Малые Степанишки Мостовского района поступило в 00.39 13 октября. В результате происшествия погибли хозяин дома и гость - инвалид 2 группы. Повреждены кровля, перекрытие, имущество в доме.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожность при курении.-0-