14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при пожаре в Мостовском районе (Гродненская область). Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.
Сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в деревне Малые Степанишки Мостовского района поступило в 00.39 13 октября. В результате происшествия погибли хозяин дома и гость - инвалид 2 группы. Повреждены кровля, перекрытие, имущество в доме.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожность при курении.-0-
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