27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека попали под электричку в Молодечненском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Трагедия произошла сегодня около 20.30 в районе железнодорожной станции Олехновичи. Электричка следовала из Минска в Солы.

По словам очевидцев, попавший под электричку мужчина скончался на месте. Женщине отрезало конечности.

На место происшествия оперативно прибыли медики скорой помощи. Причины и подробности инцидента выясняются.-0-