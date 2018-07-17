17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали от взрыва газовоздушной смеси на предприятии в Гомеле, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сообщение о происшествии по улице 30 лет Октября, 13 поступило сегодня в 16.00. Взрыв емкости объемом 200 л с остатками легковоспламеняющейся жидкости без последующего горения произошел на территории общества с ограниченной ответственностью "Экспедиционный отряд подводно-технических работ". Всего на площадке хранилось 15 бочек.
Травмы получили два работника предприятия - мужчины 1967 и 1977 годов рождения, они госпитализированы.
МЧС напоминает, что во время сварочных и других огневых работ необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.-0-
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