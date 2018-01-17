17 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Два человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Глубокском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло сегодня в 15.30 на 71-м км автодороги Полоцк - Глубокое - граница Литвы. По предварительной информации, авария произошла при совершении водителем "Фольксвагена" 1973 года рождения обгона "Форда Мондео" под управлением женщины 1972 года рождения. Не смог избежать столкновения с ними и следовавший во встречном направлении водитель "Рено" 1993 года рождения.

В результате аварии пострадали водители "Форда Мондео" и "Рено". Их жизнь спасли сработавшие подушки безопасности. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу.

В настоящее время рассматривается несколько версий данного ДТП, все обстоятельства и степень вины участников устанавливаются. Проводится проверка.-0-