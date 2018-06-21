На даче в Берестовицком районе сгорели отец и сын

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека сгорели на даче в Берестовицком районе, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре жилого дома, используемого под дачу в деревне Третьяки, поступило 21 июня в 3.47. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие, имущество.

Погибли два человека, личности которых устанавливаются. Причина пожара пока неизвестна. -0-