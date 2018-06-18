Собака спасла девочку во время пожара в общежитии Бобруйска

18 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Собака спасла девочку во время пожара в общежитии Бобруйске, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в общежитии Бобруйска по бульвару Молодежному поступило спасателям 15 июня в 14.51. По прибытии к месту вызова из окна на первом этаже шел дым.
На момент пожара в блоке находилась дочка хозяев с собакой. Собака почувствовала запах дыма и лаем оповестила девочку об опасности. Девочка выбежала на коридор и позвала на помощь. В результате пожара уничтожен холодильник, повреждено имущество в помещении, закопчено имущество в блоке. Пострадавших нет.
Работники МЧС со второго этажа по незадымляемой лестничной клетке эвакуировали 9 человек, из них 2 детей. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание холодильника.
Здание общежития коридорного типа, девятиэтажное, 1988 года постройки. В общежитии располагаются 150 жилых блоков, зарегистрированы 550 жильцов.-0-
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