Два должностных лица Ивьевского центра гигиены и эпидемиологии начисляли и присваивали премиальные

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два должностных лица Ивьевского районного центра гигиены и эпидемиологии начисляли работникам незаслуженные премии и забирали деньги, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля.

Факты хищения и всю преступную схему получения дополнительного незаконного дохода вскрыли работники Лидского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области во время проверки учреждения.

Оказалось, что два должностных лица предприятия несколько лет использовали свое служебное положение в корыстных целях. Необоснованно начисляя премии и зарплаты некоторым работникам, они впоследствии забирали эти деньги. Общая сумма похищенных таким образом средств в период с 2014 по 2017 год составила более Br50 тыс.

Управление Следственного комитета по Гродненской области возбудило по данному факту уголовное дело по ч.4 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

В ходе предварительного расследования будет установлена вина каждого из должностных лиц.-0-