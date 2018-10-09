Два пенсионера в Барановичском районе погибли при пожаре

9 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе при пожаре погибли два человека, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел утром 8 октября. Около 5.30 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в деревне Деревная, на одной из улиц загорелась летняя кухня. Она полностью уничтожена. В огне погиб 77-летний владелец постройки, а также находившийся у него в гостях 66-летний мужчина.

Причина пожара устанавливается, выясняются обстоятельства гибели пенсионеров.-0-