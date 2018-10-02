Два человека погибли на пожаре в могилевском общежитии

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при пожаре в одной из комнат общежития в Могилеве. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета устанавливает причины произошедшего, сообщили БЕЛТА в СК Беларуси.

Сегодня спасатели МЧС во время ликвидации возгорания эвакуировали из комнаты 45-летнюю женщину в бессознательном состоянии, которая, несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, скончалась. Еще три человека доставлены в больницы города. После ликвидации пожара у окна было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Устанавливается личность погибшего.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия с применением передвижной криминалистической лаборатории. Назначены судебно-медицинские экспертизы, проведение которых поручено специалистам УГКСЭ по Могилевской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности двум лицам) УК Беларуси. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана по итогам расследования.-0-