Два человека погибли на пожаре в могилевском общежитии

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при пожаре в одной из комнат общежития в Могилеве. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета устанавливает причины произошедшего, сообщили БЕЛТА в СК Беларуси.
Сегодня спасатели МЧС во время ликвидации возгорания эвакуировали из комнаты 45-летнюю женщину в бессознательном состоянии, которая, несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, скончалась. Еще три человека доставлены в больницы города. После ликвидации пожара у окна было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Устанавливается личность погибшего.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия с применением передвижной криминалистической лаборатории. Назначены судебно-медицинские экспертизы, проведение которых поручено специалистам УГКСЭ по Могилевской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности двум лицам) УК Беларуси. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана по итогам расследования.-0-
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