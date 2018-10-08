В Пинске спасли 90-летнюю хозяйку из горящей квартиры

8 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске работники МЧС спасли при пожаре в квартире 90-летнюю хозяйку, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел сегодня около двух часов ночи на ул.Брестской. В пятиэтажном доме возник пожар в квартире на третьем этаже, принадлежащей пенсионерке 1928 года рождения. На лестничной клетке ощущался запах дыма. Работники МЧС вскрыли входную дверь и также проникли в жилище по автолестнице через окно. Хозяйка квартиры находилась на полу, была в сознании.

Спасатели вынесли пенсионерку на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения, ожоги обеих кистей рук 1-2 степени (2% тела)" пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение Пинской центральной районной больницы.

Пожар ликвидирован за 14 минут. Огнем повреждены постельные принадлежности, закопчены стены и потолок в комнате. Эвакуации жильцов других квартир не проводилось. Причина пожара устанавливается.-0-