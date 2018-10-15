Два пенсионера задохнулись во время пожара в Слонимском районе

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека задохнулись во время пожара в Слонимском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненское областное управление МЧС Беларуси.
Пожар произошел 14 октября в жилом доме в деревне Старая Переволока. В 17.20 от врача скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что обнаружены погибшими два человека. Предположительно, они отравились продуктами горения. На скамье, прислоненной к отопительно-варочной печи, есть прогар, часть печи закопчена.
Как уточнила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гродненского областного управления МЧС Наталья Живолевская, погибшие мужчина и женщина - пенсионеры. По предварительной версии, причиной пожара могла стать оставленная без присмотра горящая свеча.
Подразделения МЧС не привлекались.
Кроме того, три человека погибли при пожарах в Минской области. Первый случай произошел в Минском районе. Сообщение поступило спасателям в 13.07, горел нежилой дом в деревне Городище. В результате погиб мужчина. Еще один человек погиб на пожаре в коллективной хозпостройке в поселке Энергетиков в Дзержинском районе. Работникам МЧС удалось спасти женщину. Сообщается и о гибели хозяина дома в деревне Криница Пуховичского района. Причины возгорания во всех случаях устанавливаются.-0-
Фото Гродненского областного управления МЧС
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