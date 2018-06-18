Два подростка в Ивацевичском районе врезались на мотоцикле в опору ЛЭП

18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе два подростка врезались на мотоцикле в опору ЛЭП, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Несчастный случай произошел 16 июня около 21.00 в д.Оброво. Два местных жителя 2004 года рождения катались на незарегистрированном мотоцикле "ИЖ Планета-4". Причем водитель не имел прав. Двигаясь по сельской улице, в какой-то момент он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с опорой ЛЭП. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения, они госпитализированы.

Школьники были без мотошлемов. По факту ДТП проводится проверка.-0-