Два участника синдиката, грабившего банки 40 стран, привлечены к ответственности в Беларуси

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер преступной группировки, совершившей серию киберограблений банков 40 стран, задержан в Испании. Вклад в расследование этого интернационального дела внесла и Беларусь: здесь привлечены к ответственности двое из участников синдиката, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

"К уголовной ответственности привлечены два участника преступной схемы. Один из них - соорганизатор, ответственный за подбор исполнителей, непосредственно получавших деньги из банкоматов в разных странах, а второй - исполнитель одного из хищений", - уточнила Юлия Гончарова. Соорганизатора преступного бизнеса - 29-летнего гражданина Молдовы и Российской Федерации - приговорили к одиннадцати с половиной годам лишения свободы (приговор постановлен, но еще не вступил в законную силу). Уголовное дело в отношении второго фигуранта передано прокурору для направления в суд.

"Активное и конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами Испании способствовало работе по делам. В ходе визита испанских коллег в Следственный комитет им были переданы полученные белорусскими правоохранителями доказательства в отношении иных членов преступной группы", - добавила Юлия Гончарова.

Как сообщалось ранее, синдикат Cybercrime проник в более 100 финансовых учреждений в 40 странах. С 2013 года банда киберпреступников пыталась атаковать банки, системы электронных платежей и финансовые учреждения, используя разработанные ими вредоносные программы. Криминальная операция ударила по банкам более чем в 40 странах и привела к потерям более 1 млрд евро для финансовой отрасли.

Сложное расследование вела испанская национальная полиция при поддержке Европола, ФБР, румынских, молдавских, белорусских, тайваньских (КНР) властей и частных кибербезопасных компаний.-0-