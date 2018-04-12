Два врача в Речице осуждены за бездействие, приведшее к смерти пациента

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое врачей в Речице осуждены за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, которое привело к смерти пациента. Об этом БЕЛТА сообщила ведущий специалист Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
Обвиняемые признаны виновными и на основании ч.2 ст.162 УК им назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года со штрафом в Br980. Также они лишены права заниматься медицинской деятельностью на 5 лет.
Суд постановил взыскать с Речицкой центральной районной больницы в пользу вдовы умершего Br60 тыс. в счет денежной компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Мужчина умер в районной больнице в мае 2016 года. Причиной его смерти было установлено бездействие врачей.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.558 BYN
|2.52 BYN
|2.542 BYN
|USD
|2.0698 BYN
|2.04 BYN
|2.055 BYN
|RUB
|3.2317 BYN
|3.265 BYN
|3.31 BYN