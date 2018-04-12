Два врача в Речице осуждены за бездействие, приведшее к смерти пациента

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое врачей в Речице осуждены за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, которое привело к смерти пациента. Об этом БЕЛТА сообщила ведущий специалист Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Обвиняемые признаны виновными и на основании ч.2 ст.162 УК им назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года со штрафом в Br980. Также они лишены права заниматься медицинской деятельностью на 5 лет.

Суд постановил взыскать с Речицкой центральной районной больницы в пользу вдовы умершего Br60 тыс. в счет денежной компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Мужчина умер в районной больнице в мае 2016 года. Причиной его смерти было установлено бездействие врачей.-0-