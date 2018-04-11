Миноблсуд вынес приговор по делу об убийстве пенсионерки в 2006 году

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд вынес приговор в отношении мужчины, совершившего убийство в Слуцком районе в 2006 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Обвиняемый признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека, совершенном с особой жестокостью. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

По результатам первоначальных следственных действий установить причастность кого-либо к преступлению не удалось. Мужчину, который спустя 12 лет был признан обвиняемым по этому уголовному делу, дважды допрашивали в качестве свидетеля в 2006 году, однако он отрицал даже наличие каких-либо контактов с погибшей. Доказательств о его причастности к преступлению добыто не было. В результате предварительное следствие по делу приостановили.

Позже дело об убийстве пенсионерки изучила межведомственная рабочая группа. Следователи управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования центрального аппарата Следственного комитета приняли его к производству. Тщательный анализ материалов позволил выдвинуть конкретные версии о человеке, совершившем убийство. В том числе были назначены дополнительные экспертизы по изъятым с места преступления вещественным доказательствам. В итоге в распоряжении следствия появились доказательства о пребывании в доме погибшей 37-летнего ранее неоднократно судимого уроженца Слуцкого района, которые опровергали показания, данные им в 2006 году. На основании полученной информации следователи выстроили тактику задержания и допроса подозреваемого. В итоге мужчина признал свою вину.

В основу доказательственной базы легли заключения специалистов Государственного комитета судебных экспертиз. Они установили, что биологический материал, обнаруженный на кофте погибшей, принадлежит обвиняемому.

Следователям удалось восстановить обстоятельства преступления. В начале января 2006 года обвиняемый пришел домой к 68-летней пенсионерке, проживавшей с ним на одной улице, и попросил одолжить денег или алкоголь. Женщина угостила стаканом вина, но мужчина захотел еще. На этой почве между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый умышленно нанес пенсионерке множество ударов по различным частям тела, причинив тем самым повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия.-0-