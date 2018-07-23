23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две легковушки и грузовик столкнулись в Молодечненском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.

ДТП произошло днем 22 июля около деревни Декшняны. Столкнулись легковушки "Пежо Эксперт", "Фольксваген Пассат Б5" и грузовик "Рено Маскот".

Фото МЧС

"Работники МЧС деблокировали из "Пежо Эксперта" водителя. Мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение молодечненской ЦРБ", - рассказали в МЧС.

До прибытия спасателей из этого же автомобиля работники скорой медпомощи извлекли женщину 1967 года рождения. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию той же больницы.-0-

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