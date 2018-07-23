23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две легковушки и грузовик столкнулись в Молодечненском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.
ДТП произошло днем 22 июля около деревни Декшняны. Столкнулись легковушки "Пежо Эксперт", "Фольксваген Пассат Б5" и грузовик "Рено Маскот".
"Работники МЧС деблокировали из "Пежо Эксперта" водителя. Мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение молодечненской ЦРБ", - рассказали в МЧС.
До прибытия спасателей из этого же автомобиля работники скорой медпомощи извлекли женщину 1967 года рождения. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию той же больницы.-0-
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram и к сообществу в Viber.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3272 BYN
|2.329 BYN
|2.335 BYN
|USD
|1.9984 BYN
|1.989 BYN
|1.994 BYN
|RUB
|3.1481 BYN
|3.14 BYN
|3.15 BYN