22 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе легковушка врезалась в отбойник, помощь спасателей понадобилась водителю, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
ДТП произошло 22 июня около 2.25 в районе деревни Белица Жлобинского района. Водитель "Форда" не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение дороги.
Пассажир 1991 года рождения смог покинуть автомобиль самостоятельно. Водителя 1988 года рождения деблокировали спасатели и передали работникам скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма", а также переломами и рваными ранами мужчину госпитализировали.-0-
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