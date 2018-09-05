5 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Две легковушки столкнулись лоб в лоб под Гродно, одного из пассажиров зажало в салоне. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Около 13.20 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о серьезной аварии на дороге Гродно-Поречье. Недалеко от деревни Каменная Русота столкнулись "Фольксваген" и "Ауди".
"В первом автомобиле помимо водителя находились два пассажира. Одного из них зажало в салоне. С помощью специнструмента он был деблокирован. Мужчину с травмами госпитализировали", - рассказали в областном управлении МЧС. Также госпитализация потребовалась водителю "Ауди". Управлявший "Фольксвагеном" и еще один пассажир не пострадали.-0-
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