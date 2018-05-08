8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое минчан выманили у знакомой $29 тыс. под предлогом взятки правоохранителям, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела о подстрекательстве к даче взятки, предназначавшейся якобы должностным лицам правоохранительного ведомства. Обвиняемыми признаны двое минчан, которые обманом завладели деньгами жительницы Смолевичского района. "По данным следствия, мужчины уговорили знакомую - директора фирмы - решить проблемные вопросы с помощью взятки - на нее было заведено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Под предлогом благоприятного решения вопроса об уменьшении штрафа, а также о прекращении уголовного преследования, женщина в сентябре-декабре прошлого года отдала знакомым $29 тыс. Те же якобы должны были передать деньги компетентным должностным лицам", - рассказала Татьяна Белоног.

На самом деле мужчины полученными суммами распорядились по своему усмотрению. Их действия квалифицированы следствием по ч.5 ст.16, ч.2 ст. 431 УК (подстрекательство к даче взятки в крупном размере) и ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 209 УК (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере). Обвиняемые заключены под стражу. На их имущество наложен арест. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-