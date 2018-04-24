В Могилеве расследуется совершенное через Viber мошенничество

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве расследуется совершенное через мессенджер мошенничество, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета расследует два уголовных дела по ч.1 ст.209 УК (мошенничество). "Злоумышленники использовали российский номер и присылали белорусскому пользователю мессенджера Viber сообщение о том, что он якобы выиграл автомобиль Land Cruiser LC200. После высылался адрес сайта, где надо зарегистрироваться, и российский номер, по которому можно позвонить и уточнить подробности, - рассказала Оксана Соленюк. - Позвонив на него, люди узнавали, что для получения автомобиля необходимо перевести 98 тыс. российских рублей за доставку авто и оплату налога. Перевести деньги предлагалось на расчетный счет, предоставлялись реквизиты. После перевода злоумышленники просили фотографии или скриншоты выданных банком чеков, обещали в течение трех дней доставить автомобиль".

Потерпевшими в ходе следствия признаны два человека. Сейчас следователи во взаимодействии с сотрудниками отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Могилевского облисполкома работают над выяснением всех обстоятельств преступлений. В компетентные учреждения юстиции России направлено поручение об оказании правовой помощи.-0-