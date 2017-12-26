Двое парней в Минске похитили больше 250 бутылок пива

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Московского РУВД столицы задержали двух молодых людей, которые похитили 253 бутылки пива на общую стоимость Br304. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Парни ночью проникли на территорию транспортной компании, где стояли грузовики с пивом. На бортах грузовика был изображен логотип известной пивоварни. Украденную продукцию они перенесли домой к одному из них и в последующем употребляли пиво сами и продавали знакомым. "Задержанные - 21-летний и 22-летний жители столицы - нигде не работают. Один из молодых людей ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи велосипедов", - рассказали в ГУВД.

Московским (г.Минска) районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.-0-