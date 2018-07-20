Двое солигорчан попали на чужой машине в ДТП и тут же угнали еще одну

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Солигорска задержаны за совершение нескольких угонов за ночь, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Утром 16 июля в милицию поступили два обращения по поводу пропажи легковых автомобилей, необорудованных сигнализацией. В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны ранее судимые за аналогичные преступления двое жителей Солигорска, оба - 1996 года рождения. Во время допроса один из подозреваемых пояснил, что накануне вечером он захотел поехать покупаться. Увидев на улице в Солигорске припаркованный у многоквартирного дома Volkswagen Golf, решил отправиться на озеро именно на нем. "Ключами от квартиры вскрыл автомобиль и путем соединения проводов завел двигатель. По дороге забрал товарища. Проезжая по деревне Чепели, мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. В последующем, оставив машину, они таким же способом совершили угон еще одного автомобиля Audi 80, припаркованного у дороги в этой же деревне", - рассказала Татьяна Белоног.

Противоправные действия фигурантов пресекли выбывшие в деревню милиционеры, а также владелец Audi. Он увидел свой автомобиль на проселочной дороге и бросился вдогонку за подозреваемыми, которые пытались скрыться.

Солигорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовные дела об угонах (ст.214 УК). Они соединены в одно производство. Проводятся осмотры, проверки показаний, допрашиваются свидетели, задержанные. Сотрудники УГКСЭ по Минской области проводят необходимые экспертизы. В ходе осмотра легковушек обнаружены и зафиксированы различные повреждения.

Одному из задержанных предъявлено обвинение, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй находится в статусе подозреваемого. Окончательная квалификация действиям подследственных будет дана по результатам расследования.-0-

Фото УСК по Минской области