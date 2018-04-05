5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей деревни в Копыльском районе повесили чужую собаку по просьбе соседки. Об этом сообщил БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры Минской области Геннадий Вешторт.
Прокуратурой Минской области 30 марта возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным по ч.2 ст.339-1 УК. "Проверка установила, что 1 января двое жителей д.Луговая из хулиганских побуждений отловили у дома собаку дворовой породы, которая принадлежала дочери одной их жительниц деревни. С помощью заранее приготовленной веревки у одного из домов они повесили животное. В процессе собака укусила одного из мужчин за запястье правой руки", - рассказал Геннадий Вешторт. Выяснилось, что убить собаку сельчанам предложила соседка, которая невзлюбила животное за то, что оно накануне неоднократно пугало ее гусей.
Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в управление Следственного комитета по Минской области.-0-
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