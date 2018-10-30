30 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Ошмянского района подозреваются в серии поджогов, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Два уголовных дела возбуждены по фактам поджога на территории района. Так, в деревне Лужище в ночь с 8 на 9 декабря 2017 года горел сарай и оставленное в нежилом доме имущество. Размер ущерба составил около Br2 тыс. В деревне Гольшаны в ночь с 28 на 29 мая 2018 года был подожжен нежилой неэлектрифицированный дом местного жителя и сарай его односельчанина. Потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму около Br4 тыс.

"Для установления лиц, совершивших поджоги, был проведен большой объем следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. В результате оперативные сотрудники милиции получили информацию о возможной причастности к совершению преступлений жителей Ошмянского района, 19 и 20 лет", - рассказал Сергей Шершеневич.

Молодые люди признались в совершении преступлений, а также в причастности к другим поджогам. В ночь с 8 на 9 октября этого года они подожгли здание бывшей молочно-товарной фермы с 180 т сена в Ошмянском районе, а в придорожной полосе автодороги Ошмяны - Ивье на территории Ивьевского района сожгли девять соломенных тюков и соломенных декораций.

При обысках в домах подозреваемых обнаружены предметы и следы, доказывающие их причастность к содеянному, отметил Сергей Шершеневич. Подозреваемые заключены под стражу, наложен арест на их имущество, в том числе на два автомобиля. К уголовной ответственности молодые люди ранее не привлекались.

Расследование продолжается.-0-